Более 150 противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

Около полудня 25 августа на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12:40 на площади было более 150 человек.

Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции. Также не менее семи правоохранителей в штатском находились на площади и слушали, о чем говорят собравшиеся.

Основной темой обсуждения было сообщение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса 22 августа на пресс-конференции о расторжении инвестдоговора с компанией «АйПауэр». По его словам, согласно условиям договора, на выделенные из инновационного фонда Брестского облисполкома средства предприятие должно было осуществить ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода до 31 июля 2019 года. В противном случае средства, использованные организацией по договору, должны быть возвращены.

Лис сообщил, что 2 августа облисполком сделал запрос о ходе завершения реализации проекта. Поскольку компания не выполнила свои обязательства по договору, проект не был реализован в указанный срок, облисполком отказался от выполнения своих обязательств, 14 августа он уведомил «АйПауэр» о прекращении договора и потребовал вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомления.

Участники сегодняшней встречи на площади положительно оценили новость о расторжении инвестдоговора и выразили надежду, что это очередной шаг к закрытию завода.

Активист Олег Вялов считает, что расторжение инвестдоговора — это «сильный удар по "АйПауэр"». Компании, по его словам, придется вернуть не только деньги из инвестфонда. Предприятие, отметил он, лишилось всех преференций, предусмотренных этим договором. В частности, оно должно выплатить таможенные платежи за ввоз оборудования, налог на землю и все остальные выплаты, которые предусматривает стандартный инвестдоговор.

Активистка Елена сообщила, что противники строительства завода настаивали на расторжении инвестдоговора еще с февраля 2018 года. «Мы писали, что народные деньги потрачены не на инновационные цели, — сообщила она. — Никаких инноваций на этом заводе нет». «Мы сегодня на площади потому, что продолжаем добиваться окончательного закрытия этого завода», — заявила жительница Бреста.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».