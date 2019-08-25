Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

Одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови. Он возникает, потому что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.

Ранний симптом рака поджелудочной железы выявило исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна, сообщает CNN .

На поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследователи подчеркнули, что этот вид онкологии является одним из самых трудных для выявления.