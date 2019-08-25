Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы

/ Общество
Просмотров: 178

Одним из главных признаков начала развития рака является низкий уровень сахара в крови. Он возникает, потому что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин.


Ученые нашли сложный процесс в ДНК, который вызывает рак

Ранний симптом рака поджелудочной железы выявило исследование американского Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна, сообщает CNN.

На поздних стадиях симптомом рака поджелудочной могут являться боли в животе и спине, а также желтый цвет кожи и слизистых.

Исследователи подчеркнули, что этот вид онкологии является одним из самых трудных для выявления.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: поджелудочная железа рак сахар ученые

Другие материалы на эту тему:

Сладкие долги. Сахарные заводы не могут выйти из убытков

Сладкие долги. Сахарные заводы не могут выйти из убытков

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Ученые создали у организмов квантовую запутанность. Почему это важно

Белорусский сахар не выдерживает конкуренции с сахаром из России и Польши

Белорусский сахар не выдерживает конкуренции с сахаром из России и Польши

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»