Белорусские зенитчики приняли участие в учениях ВВС и войск ПВО в России

На российском полигоне Ашулук белорусские зенитчики приняли участие в оперативно-тактических учениях ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, белорусские зенитчики успешно выполнили все поставленные задачи: поразили ракеты-мишени «Армавир», «Бекас», «Пищаль» и «Стриж» из зенитных ракетных комплексов «С‑300», «Тор-М2», «Бук».

В учениях приняли участие военнослужащие войсковых частей 55719 и 30151, 115‑го зенитного ракетного полка, 120‑й зенитной ракетной бригады и 1146‑го гвардейского зенитного ракетного полка.

«Отлично себя показали радиолокационные станции "Роса-РБ", "Противник", "Восток". Была также апробирована новейшая система управления. С ее помощью информация передавалась непосредственно на пункт управления», — отмечает оборонное ведомство.

В этом году впервые в учениях приняли участие и курсантские расчеты.