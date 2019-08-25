Ольга Климова завоевала «золото» на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

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Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Белоруска стала первой в заезде каноэ-одиночек на 5 км. Ее медаль стала 12-й в копилке нашей сборной на чемпионате мира.
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Тэги: гребля на байдарках и каноэ чемпионат мира белорусский спорт Персона: Ольга Климова Город: Сегед

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