Ольга Климова завоевала «золото» на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 25.08.2019 / 17:32 / Спорт Просмотров: 376 A- A+ Соревнования проходят в венгерском Сегеде. Белоруска стала первой в заезде каноэ-одиночек на 5 км. Ее медаль стала 12-й в копилке нашей сборной на чемпионате мира. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: гребля на байдарках и каноэ чемпионат мира белорусский спорт Персона: Ольга Климова Город: Сегед Другие материалы на эту тему: Белорусский спорт в 2016 году: мимо кассы Спортивный год. Стрелки и самострелы В Бресте прошел чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Помогут ли реформы белорусскому спорту?