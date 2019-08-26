Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается небольшая облачность. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +23°С до +28°С (местами по юго-западу до +30°С).

В столице без осадков. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +14..+16°С;
  • днем +25..+27°С;
  • вечером +18..+20°С.

В связи с жаркой погодой объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода жара

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