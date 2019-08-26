Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен желтый уровень опасности
В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.
Ожидается небольшая облачность. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +23°С до +28°С (местами по юго-западу до +30°С).
В столице без осадков. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +14..+16°С;
- днем +25..+27°С;
- вечером +18..+20°С.
В связи с жаркой погодой объявлен желтый уровень опасности.