Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь – объявлен желтый уровень опасности

В понедельник погоду на территории Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Ожидается небольшая облачность. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +23°С до +28°С (местами по юго-западу до +30°С).

В столице без осадков. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +14..+16°С;

днем +25..+27°С;

вечером +18..+20°С.

В связи с жаркой погодой объявлен желтый уровень опасности.