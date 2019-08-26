В Минэкономики рассказали, как будут работать с МВФ

Министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, как Беларусь будет в ближайшие полтора года сотрудничать с Международным валютным фондом.

Как заявил он в интервью программе «Неделя», показанном 25 августа в эфире телеканала СТВ, МВФ, исходя из своих процедур и правил, не ведет переговоры о предоставлении кредитов или заключении новых страновых программ в период электоральных кампаний.

«На период парламентских и президентских выборов, я думаю, никаких переговоров по новой программе не будет. Это для того, чтобы не оказывать никакого политического давления, — отметил министр. — Поэтому, я думаю, на период ближайшего года или полутора лет мы сосредоточимся на классических оценочных миссиях».

Продолжится реализация тех грантовых и экспертных соглашений, которые есть у Беларуси в самых разных отраслях. Однако ожидать какого прорыва в части программы, по его мнению, не стоит.

На Дне финансовых институтов 14 мая в Минске министр финансов Максим Ермолович заявил, что Беларусь планирует в обозримом будущем расширять сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе подписать новую программу с МВФ. По его словам, такие планы рассматриваются как долгосрочные.