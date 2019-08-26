В Минэкономики рассказали, как будут работать с МВФ
Министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, как Беларусь будет в ближайшие полтора года сотрудничать с Международным валютным фондом.
Как заявил он в интервью программе «Неделя»,
«На период парламентских и президентских выборов, я думаю, никаких переговоров по новой программе не будет. Это для того, чтобы не оказывать никакого политического давления, — отметил министр. — Поэтому, я думаю, на период ближайшего года или полутора лет мы сосредоточимся на классических оценочных миссиях».
Продолжится реализация тех грантовых и экспертных соглашений, которые есть у Беларуси в самых разных отраслях. Однако ожидать какого прорыва в части программы, по его мнению, не стоит.
На Дне финансовых институтов 14 мая в Минске министр финансов Максим Ермолович заявил, что Беларусь планирует в обозримом будущем расширять сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе подписать новую программу с МВФ. По его словам, такие планы рассматриваются как долгосрочные.