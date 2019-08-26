Министр здравоохранения сообщил, на сколько повысят зарплату медикам

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в настоящее время меняются механизмы оплаты труда.

Он отметил, что удвоение зарплаты медикам к 2025 году — это задача, которую поставил глава государства.

Министр рассказал в интервью ОНТ, что на данный момент был маленький оклад и 44 надбавки стимулирующего и компенсирующего характера (они устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах).

Караник отметил, что «всегда был какой-то элемент субъективизма».

Глава Минздрава заверил, что сейчас «оклад повышается существенно, но стимулирующих и компенсирующих надбавок становится всего лишь 13».

Он убежден, что этот инструмент позволит в последующем «достаточно быстро и всем повышать заработную плату». Так, в частности, подчеркнул Караник, на следующий год запланировано 20-процентное повышение.