Беларусь может получить до 300 млн евро от Европейского инвестбанка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) по своему потенциалу может стать лидером инвестирования в Беларуси, заявил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе «Неделя», показанном 25 августа в эфире телеканала СТВ.

«Этот банк сосредоточен на проектах, причем у него нет ограничений ни на частный, ни на государственный сектор, — обратил внимание чиновник. — Пока мы начали классически — с инфраструктурных проектов, небольших проектов по поддержке малого и среднего бизнеса. Здесь президент особо подчеркнул, чтобы мы контролировали вопрос возвратности ресурсов в этом сегменте. Как вы знаете, у нашей страны блестящая история взаимоотношений в этом плане — мы всегда исполняем все обязательства по соглашениям».

«Банк предложил нам сформировать программу под открытые линии примерно на 200-300 миллионов евро, чтобы Банк развития выступил как банк, который будет заниматься экспертизой и отбором, а ЕИБ уже работал бы не с сотней организаций, а с нашим Банком развития, развивал бы в том числе и его компетенцию. Это проекты в Минске вплоть до строительства метро или обновления транспорта электротранспортом».

На пресс-конференции 24 июля в Минске Вазил Худак — вице-президент Европейского инвестиционного банка, который является госбанком стран Евросоюза, — заявил, что ЕИБ намерен к концу года увеличить портфель своих проектов в Беларуси до 500 млн евро. Он отметил, что менее чем за два года работы ЕИБ в Беларуси общий объем финансирования проектов доведен до 335 млн евро.

«Среди новых проектов, которые мы планируем реализовать, — модернизация дороги М7 (соединяет Минск и Вильнюс) и повышение ее пропускной способности», — сказал Худак. На модернизацию дороги будет выделено 110 млн евро.

Второй проект, который профинансирует банк, предусматривает выделение 66 млн евро на модернизацию системы водоочистки. «Благодаря этому проекту 500 тыс. человек получат доступ к более качественной и чистой воде», — сообщил Худак. «Если все будет идеально и ситуация будет развиваться, как планируем, мы ожидаем, что годовой объем освоения проектов в Беларуси составит 200-300 миллионов евро, и в этом случае через два-три года мы сможем довести наш общий портфель проектов в Беларуси до 1 миллиарда евро», — заявил вице-президент ЕИБ.

По его словам, важнейшие проекты, которые банк намерен финансировать, — инфраструктурные и экологические, а также проекты по финансированию малого и среднего бизнеса.

Рамочное соглашение о сотрудничестве с ЕИБ правительство Беларуси заключило в 2017 году. В 2018 году ЕИБ выделил 85 млн евро на модернизацию Минской водоочистной станции, а также 75 млн евро — «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» на кредитование малого и среднего бизнеса.