Белорусские власти положили глаз на деньги из Азии

До конца этого года Министерство экономики планирует «достичь какого-то соглашения по одному или двум проектам» с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

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Как заявил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе «Неделя», вышедшим в эфир 25 августа на телеканале СТВ, «первый проект, который мы с ними обсуждаем, — это дорога Р-46 (Лепель — Полоцк), им она очень понравилась».

«Но в первую очередь мы нацелены на проекты в рамках программы «Один пояс — один путь», проекты в «Великом камне», возможно, проекты логистических транспортных терминалов в Болбасово. К концу года мы планируем по одному или двум проектам достичь какого-то соглашения», — заявил министр.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в октябре 2014 года. Ключевая цель банка — преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но и за ее пределами. Уставной капитал составляет 100 млрд долларов. На текущий момент банк насчитывает 70 полноправных членов и 27 государств находятся в статусе оформления членства.

17 января 2019 года Беларусь стала 70-м членом АБИИ, процедура вступления стоила для страны около 12 млн долларов.

В мае делегация АБИИ посетила Минск. Эксперты банка встретились с представителями Минфина, Минэкономики, Министерства транспорта и коммуникаций, представителями «Беларусбанка» и Банка развития.

По итогам визита Министерство финансов сообщило, что Беларусь первой в Европейском регионе начинает сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций по направлению инфраструктурного финансирования.

«В ходе встреч представители АБИИ проинформировали о готовности приступить к программированию инвестиционных проектов для Беларуси с учетом мандата банка на финансирование развития инфраструктуры в области транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и урбанизации. Акцентировали внимание, что Беларусь является первым государством Европейского региона, с которым банк начинает свое сотрудничество по направлению инфраструктурного финансирования», — сообщил Минфин.

В качестве приоритетного направления финансирования для АБИИ в краткосрочном периоде белорусская сторона предложила сфокусироваться на проектах в транспортном секторе. Это предложение было поддержано банком.

Как отметил руководитель группы экспертов АБИИ, транспортные проекты «увеличивают связь между различными регионами Беларуси, обеспечивают сухопутный мост между Западом и Востоком, что полностью соответствует одному из ключевых принципов банка по развитию и поддержке связей с Азиатским регионом».