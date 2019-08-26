Ландсбергис: БелАЭС — агрессивный план Кремля, направленный против ЕС

Строительство Островецкой АЭС в Беларуси — это явный план Кремля, показывающий враждебность в отношении не только Литвы, но и всего Евросоюза, заявил первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.

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«Этот агрессивный план и будущие действия — антиевропейские, их осуществляют в соответствии с политикой Кремля. Кремль декларировал, что ЕС для него — враг. Этого врага надо остановить, сломить и подчинить воле Кремля», — приводит DELFI слова Ландсбергиса. Литва, по его словам, находится на передовой.

«Нас очень заботит наша судьба. (...) Это политика демонстрации силы, не каких-то соглашений, переговоров — это политика диктата, поскольку они думают, что обладают мощью. Да, у них есть мощь — это бомба в Островце. Бомба, висящая над восточной частью ЕС, в первую очередь над Литвой», — заявил Ландсбергис. По его словам, сейчас Литва будет жить в условиях постоянной угрозы.

«Эта планета обречена из-за мести Кремля, это проект мести. Мы должны понять это и говорить об этом открыто. Этот проект — агрессия в отношении Литвы, в первую очередь. Россия — инициатор ядерной агрессии, в данной ситуации я предлагаю давать точные определения», — считает Ландсбергис.

«Что касается Островца, то война уже идет, если мы хотим остановить эту опасность, мы должны открыто говорить об этом», — призвал политик.

По его словам, ответом Литвы должна быть экономическая защита и отказ финансировать «собственную гибель», т.е. не покупать электроэнергию, вырабатываемую АЭС.

Ландсбергис также отметил, что жизнеспособность АЭС определяется «жадностью латвийского транзитного бизнеса».