Когда Беларусь получит последний транш кредита ЕФСР

Министр экономики Дмитрий Крутой рассказал, когда завершаться переговоры о предоставлении Беларуси последнего, седьмого, транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Как сообщил он в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ, «переговоры находятся на той же стадии, что и полгода назад, и год назад».

По его словам, ЕФСР ожидает подписания программы интеграции Беларуси и РФ. После чего, считает министр, «мы очень быстро завершим переговоры».

В июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов, который возглавляет совет ЕФСР, заявлял журналистам, что Беларуси и России следует определиться с характером «дальнейшей интеграции». Тогда «мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений», добавил Силуанов.

Соглашение о предоставлении Беларуси кредита из средств ЕФСР было подписано в марте 2016 года. Документ предполагает выделение 2 млрд долларов на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований в 2016-2018 годах.

Для их получения белорусские власти должны были выполнять условия, а именно: обеспечивать макроэкономическую стабильность, улучшать деловой климат и проводить валютную либерализацию.

Шестой транш кредита ЕФСР в объеме 200 млн долларов Беларусь получила 12 октября 2018 года. С учетом предыдущих траншей на сегодняшний день стране предоставлено 1,8 млрд долларов из общей суммы кредита. Последний транш в 200 млн долларов Минск рассчитывал получить в первом квартале этого года.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8,513 млрд долларов был учрежден в 2009 году правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Средствами ЕФСР управляет Евразийский банк развития.