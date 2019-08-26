Под Слонимом сгорело 90 тонн сена

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Специалисты выясняют причины пожара, произошедшего накануне днем в Слонимском районе.

Фото носит иллюстративный характер

По информации регионального управления МЧС, в результате возгорания в сенохранилище у деревни Мижевичи, было уничтожено 90 тонн сена в рулонах.

Кроме этого, серьезно пострадали шиферная обшивка стен и кровля.

К счастью, пострадавших на пожаре нет.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе спасатели тушили пшеничное поле, которое подожгли дети. На спасение урожая ушло две тонны воды. Огонь успел уничтожить хлеб на на 0,3 гектара.

 
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Тэги: пожар Город: Слоним

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