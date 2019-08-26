В Пинске пьяный угонщик ударил милиционера, чтобы сбежать

В отношении 45-летнего жителя Пинска открыты уголовные производства сразу по двум статьям — «насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», а также «угон транспортного средства».

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Как сообщили в пресс-службе МВД, в милицию поступил звонок о том, что по улице Калиновского движется «Мерседес», за рулем которого находится нетрезвый водитель.

Мужчина был задержан и доставлен в наркодиспансер для прохождения медосвидетельствования, от которого он отказался.

Во время составления протоколов пинчанин ударил милиционера и попытался скрыться. Его «спеленал» сотрудник ГАИ.

Когда началось разбирательство, выяснилось, что автомобиль был угнан из одного из гаражных кооперативов (его хозяин узнал об этом от правоохранителей).

Всего, по данным милиции, за выходные были задержаны 169 водителей «под мухой».