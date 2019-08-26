Фотофакт. Со дна озера Эдерзее подняли 600 бутылок пива

Три водолаза с помощью лебедки подняли пенный напиток со дня озера Эдерзее (север Гессена) на берег.

Как сообщается, пиво Edersee-Atlantis-Bockbier затопил два месяца назад один из пивоваров.

Ценный груз расположили на глубине около 20 метров в секретном месте в водохранилище.

Чтобы бутылки не лопнули из-за высокого давления воды, крепкое пиво было разлито в бутылки для шампанского.

Как отметили пивовары, на дне озера условия хранения при постоянной температуре 6-7 градусов являются идеальными, и также экономятся расходы на охлаждение.