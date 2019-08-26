Соболенко вылетела из топ-10 женского тенниса

Прима отечественного тенниса Арина Соболенко покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Топ-10 выглядит так:

Наоми Осака (Япония) — 6606; Эшли Барти (Австралия) — 6501; Каролина Плишкова (Чехия) — 6315; Симона Халеп (Румыния) — 4743; Элина Свитолина (Украина) — 4492; Петра Квитова (Чехия) — 4386; Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325; Серена Уильямс (США) — 3935; Мэдисон Кис (США) — 3267; Слоан Стивенс (США) — 3189.

Лучшая из белорусок Арина Соболенко расположилась на 13-м месте. Еще две наши соотечественницы находятся в первой полусотне: Виктория Азаренко на 41-м месте, а Александра Саснович — на 46-м. Закончившая из-за травмы этот сезон Вера Лапко — 143-я.