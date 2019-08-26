Соболенко вылетела из топ-10 женского тенниса

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Прима отечественного тенниса Арина Соболенко покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации.

Топ-10 выглядит так:

  1. Наоми Осака (Япония) — 6606;
  2. Эшли Барти (Австралия) — 6501;
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6315;
  4. Симона Халеп (Румыния) — 4743;
  5. Элина Свитолина (Украина) — 4492;
  6. Петра Квитова (Чехия) — 4386;
  7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325;
  8. Серена Уильямс (США) — 3935;
  9. Мэдисон Кис (США) — 3267;
  10. Слоан Стивенс (США) — 3189.

Лучшая из белорусок Арина Соболенко расположилась на 13-м месте. Еще две наши соотечественницы находятся в первой полусотне: Виктория Азаренко на 41-м месте, а Александра Саснович — на 46-м. Закончившая из-за травмы этот сезон Вера Лапко — 143-я.
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