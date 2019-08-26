Британские ученые назвали продукт, который поможет похудеть и держать вес под контролем

Неожиданный эффект обнаружили британские ученые во время одного из своих исследований.

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Они пришли к выводу, что фисташки могут помочь не только похудеть, но и держать вес под контролем.

Как сообщается в британском научном журнале Nutrition, этот продукт надо ввести в рацион во время перекусов вместо стандартных продуктов. Утверждается, что это позволит снизить калорийность дневного рациона на 20%.

В ходе исследования одна группа добровольцев питалась таким образом, чтобы 20% их рациона составляли фисташки: в результате они начали потреблять больше протеина и жиров и меньше углеводов (51% их рациона составляли углеводы, 20% — белки, 29% — жиры). Люди из контрольной группы питались как обычно (60% рациона составляли углеводы, 15% — белки, 25% — жиры).

Введение в рацион фисташек, как выяснилось через полгода, привело к сокращению объема талии почти на 2 сантиметра (примерно на один размер одежды). И это без изменения остального рациона и уровня физической активности.