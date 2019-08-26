Лукашенко рассказал главе Минобразования, как должны выглядеть дети в школе

На сегодняшней встрече с министром образования Игорем Карпенко Александр Лукашенко поставил задачи в преддверии начала нового учебного года.

Фото из архива пресс-службы президента

Он подчеркнул: «Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми, они должны быть хорошо одеты».

«Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу», — заявил Лукашенко.

Глава государства потребовал, чтобы министр обратил пристальное внимание на тех, кто по разным причинам не может уделить внимания своим детям.

Напомним, 1 февраля президент, касаясь процессов, которые идут в системе образования, заявил, что необходимо не реформировать, а совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера: «Ломать ничего нельзя».

По словам главы государства, если что-то сегодня мешает системе, от этого надо решительно отказываться, а то «из-за нашего махрового бюрократизма начинаем затягивать эти процессы».