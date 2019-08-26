ГАИ во всех регионах страны продолжает спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают начавшееся в воскресенье во всех регионах, 25 августа, специального мероприятия.

Акция «Внимание — дети!» направлено на предупреждение детского травматизма, сокращение несчастных случаев на дорогах.

По пятое сентября включительно водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

В рамках спецмероприятия экипажи ДПС будут нести службу вблизи учебных заведений, контролировать безопасную перевозку несовершеннолетних пассажиров, а также производить эвакуацию транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД вблизи школ.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также во дворах.