«Я должен координировать выборы». Лукашенко вновь вспомнил о «свядомых»

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Заслушивая доклад министра образования Игоря Карпенко и давая ему поручения, Александр Лукашенко заметил, что подобной темой занимается ежегодно, поэтому не надо связывать это с предстоящими выборами в парламент.

Фото пресс-службы президента

Он назвал свои требования «обычными».


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«Чтобы опять наши свядомыя не посчитали, что президент предвыборную кампанию проводит и так далее. Я просто хочу, случай представился, сказать, что я в парламент не собираюсь избираться. Поэтому никакой предвыборной кампании лично у президента нет и быть не может», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что как глава государства « должен заниматься этими политическими вещами», по крайне мере, «координировать эту работу».

«Я это к тому сказал, что не хотелось бы, чтобы и эта встреча была оформлена прежде всего так называемыми свядомыми, как предвыборная какая-то кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах. Притом публично это делаю в разных формах», — резюмировал Лукашенко.

Выборы депутатов Палаты представителей седьмого созыва состоятся в воскресенье 17 ноября. Соответствующий указ 5 августа подписал президент Беларуси Александр Лукашенко/

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко

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