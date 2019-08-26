Журналист из Гродно собирается издать уникальную книгу

«Вялікая кніга чэмпіёнаў» расскажет о биографиях известных футболистов и тренеров последнего столетия.

Книгу написал гродненский журналист Витовт Рудник. Деньги на ее издание он собирает на платформе MolaMola .

«26 августа мне стукнуло 50. В качестве подарка самому себе на этот юбилей я задумал издание книги, которая должна стать результатом одной из главных дел моей жизни. Уже более 30 лет в свободные от журналистской да образовательной работы время часа я занимаюсь историей мирового футбола», – написал Рудник.

Результатом этой работы стала подготовка «Вялікай кнігі чэмпіёнаў. 1908-2018». В этой книге собраны несколько тысяч биографических справок о футболистах и тренерах, которые побеждали в четырех самых престижных турнирах национальных сборных команд: Олимпийских играх, чемпионатах мира, чемпионатах Европы и Кубке Америки.

Единственный из уроженцев Беларуси, представленный в книге – Сергей Горлукович. Он стал Олимпимйским чемпионом в 1988 году в составе сборной СССР.

«Это действительно уникальное издание, аналогов которому нет в мире, – утверждает Витовт Рудник. – Твердый переплет, более 600 страниц текста с уникальными фотографиями, с автографом автора всем, кто поддержит компанию. Если вы хотите поздравить меня с юбилеем, то знаете, за какой подарок в этом году я буду особенно благодарен».