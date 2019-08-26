Лукашенко пообещал воспитателям детсадов достойную зарплату

Александр Лукашенко считает, что воспитали в дошкольных учреждениях должны получать достойную зарплату.

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Как подчеркнул он в ходе доклада министра образования Игоря Карпенко, «учитель должен получать как минимум среднюю зарплату».

«Государство, я в том числе, очень рассчитывает на учителей, — сказал он. — Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах».

Кроме этого, Лукашенко поднял тему повышения уровня доходов низкооплачиваемым категориям работников, среди которых в том числе воспитатели дошкольных учреждений.

«Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой — тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать», — отметил глава государства.

Он не спорит, что необходимо загружать их работой, но и «надо платить достойную заработную плату».