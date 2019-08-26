На главных площадях Минска запретили собирать подписи к выборам в парламент

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Городские власти определились с местами, где не разрешается осуществлять сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры на выборы в белорусский парламент.

По информации пресс-службы Мингорисполкома, запрещено проводить пикеты в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва на территории Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади и площади Якуба Коласа.


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Также это запрещено менее чем в 200 м от зданий резиденции Президента Беларуси, Национального собрания и Совета Министров. Не разрешается собирать подписи избирателей менее чем в 50 м от зданий республиканских органов государственного управления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, а также рядом с территориями организаций, обеспечивающих обороноспособность и безопасность страны.

Запрещено пикетирование и на объектах метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, проезжей части автодорог и в подземных пешеходных переходах.

Пикетирование может проводиться с 8 до 22 часов.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: ППНС выборы в парламент-2019 сбор подписей Город: Минск

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