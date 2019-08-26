Нацбанк отчитался об увеличении числа подделок белорусских рублей

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого значительно увеличилось количество выявленных поддельных белорусских рублей.

Если в январе-марте 2018 года было выявлено две подделки белорусских рублей, то за первый квартал нынешнего года — 12, говорится в обзоре Нацбанка о выявленных поддельных денежных знаках.

Основную долю поддельных белорусских рублей образца 2009 года составили банкноты номиналом 50 рублей — семь штук, банкноты номиналом 20 рублей выявлены в количестве трех штук. Все выявленные поддельные банкноты были изготовлены без имитации элементов защиты.

Всего (с учетом банкнот иностранных валют) в первом квартале банковскими работниками было выявлено 209 поддельных денежных знаков, из которых 207 — поддельные банкноты, 2 — поддельные монеты. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 3,2%.

Доля поддельных долларов составила 38,8%, российских рублей — 27,7%, евро — 24,9%, белорусских рублей — 5,7%, других валют — 2,9%.