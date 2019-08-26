Макей встретился с послом Казахстана по случаю завершения его дипмиссии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Казахстана и постоянным представителем своей страны при уставных органах СНГ по совместительству Ермухаметом Ертысбаевым по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Источник: mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития белорусско-казахстанских отношений в политической и торгово-экономической сферах, подготовки запланированных на ближайшее время двусторонних визитов на высшем и высоком уровнях.

Глава белорусского дипломатического ведомства выразил благодарность послу Казахстана «за активную работу, направленную на укрепление сотрудничества между двумя странами».