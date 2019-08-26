Прокуратура Москвы лишает родительских прав еще одну оппозиционную семью
Прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.
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Прокурор обратился в суд с иском в отношении Петра и Елены Хомских. Мужчина попал на провластный видеоролик, где он представлен как «охранник Алексея Навального».
Ранее прокуратура Москвы уже потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая вышла на митинг 27 июля с годовалым сыном. В ходе митинга родители якобы передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».