Прокуратура Москвы лишает родительских прав еще одну оппозиционную семью

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Прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.

Об этом сообщает «Апология протеста», соответствующее дело зарегистрировано на сайте суда.

Фото: Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Прокуратура Москвы потребовала отобрать ребенка у семьи оппозиционеров

Прокурор обратился в суд с иском в отношении Петра и Елены Хомских. Мужчина попал на провластный видеоролик, где он представлен как «охранник Алексея Навального».

Ранее прокуратура Москвы уже потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая вышла на митинг 27 июля с годовалым сыном. В ходе митинга родители якобы передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».
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Тэги: российская оппозиция политические репрессии лишение родительских прав Персона: Петр Хомских Елена Хомских Город: Москва

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