Товарооборот Беларуси и ЕС упал за полгода на 11,3%

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в январе-июне 2019 года по сравнению с таким же периодом 2018-го снизился до 7 млрд 747,7 млн долларов.

По информации Белстата, до 2017 года товарооборот с ЕС сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение товарооборота составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов.

Экспорт товаров в ЕС в январе-июне 2019 года к аналогичному прошлогоднему периоду сократился на 18,6% до 4 млрд 308,4 млн долларов (увеличение в январе-июне 2018-го составляло 47,3%), импорт — вырос на 0,1% до 3 млрд 439,3 млн (+17,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в январе-июне 2019 года составило 869,1 млн долларов.

Основными торговыми партнерами Беларуси являлись: Россия — 48,5% всего объема товарооборота, Украина — 7,7%, Китай — 5,9%, Британия — 4,1%, Германия — 4%, Польша — 3,7%, Литва — 2,1%.