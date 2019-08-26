Скончался бывший имиджмейкер Лукашенко Тимоти Белл

Британский политтехнолог Тимоти Белл умер на 78-м году жизни.

Источник: bbc.com

Об этом сообщил его бывший деловой партнер Пирс Поттингер, передает Би-би-си .

Белл прославился как одна из ключевых фигур трех успешных предвыборных кампаний Консервативной партии Британии: в 1979-м, 1983-м и 1987 годах он консультировал премьер-министра Маргарет Тетчер. Среди его клиентов были российский президент Борис Ельцин и олигарх Борис Березовский.

В 2008 году принадлежащее Беллу пиар-агентство взялось улучшать имидж Беларуси в мире. В марте 2008 г. британский пиарщик на один день прилетел в Минск, чтобы лично встретиться с Александром Лукашенко. Белл назвал белорусского президента «очень понятным, сосредоточенным и решительным человеком, очень дружелюбным». В августе 2009 года Беларусь контракт с Беллом не продлила.