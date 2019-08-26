Белорусские таможенники пропустили в Литву нелегальные боеприпасы из России

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Инцидент произошел на КПП «Лаворишкес», что возле белорусской «Котловки».

Фото: Фото: Таможенная служба Литвы

Водитель рассказал, что получил груз в аэропорту «Домодедово», получателем которого значилась базирующаяся в Перу компания, передает литовское агентство BNS. При этом он отказался вскрыть ящик, чтобы не нарушить герметичность упаковки.

Литовские таможенники осмотрели груз при помощи рентгена и убедились, что в ящике находились боеприпасы. Перевозимый груз — это пиропатроны, которые используются в боевых вертолетах Ми-8 и Ми-24, а также самолетах ВВС России. Стоимость всей партии — 7590 евро.
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Тэги: Котловка Ми-8 Ми-24 ВВС России Беларусь-Литва-граница

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