Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что главы России и Украины уже согласились принять участие во встрече.

Встреча глав Германии, России, Украины и Франции, посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, так называемая встреча «в нормандском формате», состоится в сентябре, передает корреспондент РБК .

«Созданы условия для встречи лидеров стран [«нормандской четверки»] — то, над чем мы работали в течение последних нескольких лет», — сказал Макрон. «Мы с Ангелой Меркель готовы предложить даты [саммита] Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину», — добавил он.

Ранее о том, что Берлин и Париж будут стараться организовать встречу в «нормандском формате» «в ближайшее время», говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Разговоры о нормандской встрече на высшем уровне идут с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Лукашенко подтвердил готовность организовать ее.