Канада выступила против возвращения России в Большую семерку

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения России в Большую семерк.

«Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7. России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8) в 2014 году», — заявил Трюдо, передает CBC News. Он также осудил аннексию Крыма Россией и российскую агрессию.


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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения России. Он подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе — лидеров не входящих в G7 стран.

Россию исключили из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма.
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Тэги: Россия-Канада Большая семерка Украина-Россия Персона: Джастин Трюдо

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