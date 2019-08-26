Канада выступила против возвращения России в Большую семерку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения России в Большую семерк.

«Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7. России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8) в 2014 году», — заявил Трюдо, передает CBC News . Он также осудил аннексию Крыма Россией и российскую агрессию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения России. Он подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе — лидеров не входящих в G7 стран.

Россию исключили из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма.