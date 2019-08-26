Минск посетит советник Трампа Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности должен посетить Беларусь уже на этой неделе.

«Относиться к ней [к Беларуси] как к черной дыре и игнорировать ее — неудача. Это не привело к продвижению в области прав человека», — цитирует Foreign Policy бывшего заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкла Карпентера.

Это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне в XXI веке. Президент Билл Клинтон провел шесть часов в Минске 15 января 1994 года.

В марте и июле 2019 года Беларусь посетил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. В августе в нашей стране находилась с двухдневным визитом делегация конгресса США.