Карпенко заявил о возможном введении единого общенационального экзамена

Вместо выпускных экзаменов в школе и централизованного тестирования при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования планируется рассмотреть вопрос о введении единого общенационального экзамена.

Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко 26 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» .

По его словам, планируется обсудить изменение существующей системы выпускных и вступительных экзаменов, чтобы избежать двойной нагрузки на учащихся. «Например, в школе мы пишем изложение или контрольную работу, а при поступлении в вуз сдаем тест. Это разные по форме экзамены. Конечно, это создает определенные проблемы. С одной стороны, учащемуся необходима хорошая оценка на выпускных экзаменах в школе, с другой стороны, ему нужно подготовиться к централизованному тестированию. В итоге учитель сегодня разрывается: то ли ему готовить школьников к тесту, то ли к той аттестации, которая есть за курс средней школы. Двойная нагрузка», — сказал чиновник.

Школьников можно было бы разгрузить, совместив экзамены в школе и централизованное тестирование. «Мы это условно называем "общенациональный экзамен". С одной стороны, мы сможем независимо оценить знания по предмету, с другой стороны, не будем перегружать школьника дополнительной подготовкой к централизованному тестированию», — отметил Карпенко.

«Проблема с качеством образования у нас есть, мы это не скрываем, — отметил он. — Почти половина школьников Беларуси — 43% — на контрольном срезе Министерства образования не подтвердили свои школьные оценки по ряду предметов. А некоторые не только не подтвердили результаты, которые были выставлены им в школах, но даже ухудшили. Это говорит о том, что где-то ему этот балл завысили, учитывая, что аттестат учитывается при поступлении».

Отвечая на вопрос о критике новой методики подсчета баллов на централизованном тестировании, Карпенко сказал: «При старой и при новой методике все равно необходимо показывать высокие баллы на ЦТ. Предыдущая методика подсчета баллов не давала нам возможности сравнивать оценку централизованного тестирования с баллом, которые получал учащийся в школе. Многие задавались вопросом: "Если я сдал экзамен по математике в школе на восьмерку, а на ЦТ написал тест на 50 баллов, значит, я написал все на пятерку?" Мы должны были приблизить результат централизованного тестирования к школьной оценке, чтобы школьник лучше понимал, как его оценили. Новая методика позволит нам реально увидеть картину в разрезе каждого учреждения образования и внимательно проанализировать в педагогических коллективах, что не так».

Министр также отметил, что, возможно, будет пересмотрен вопрос внутреннего экзамена при поступлении в вуз. «У нас кое-где есть внутренние экзамены, творческие, спортивные. А вот, например, иностранный язык. Показывает ли тест реальный уровень владения этим языком? Трудно проверить, как человек владеет устной речью, фонетикой. Наверное, необходим внутренний экзамен, тем более если это специализированный факультет, как в Минском государственном лингвистическом университете», — сказал Карпенко.

Все эти вопросы будут обсуждены на совещании по развитию сферы образования с участием Александра Лукашенко, которое планируется провести до конца 2019 года, сообщил министр. При этом он предупредил, что при введении возможных новшеств будет определен переходный период, чтобы школьники могли подготовиться к новой форме итоговой аттестации или новым правилам приема в вузы.