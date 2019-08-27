Карпенко сообщил о реформе в системе среднего специального образования

/ Общество
Просмотров: 424

В Беларуси ожидается реформа в системе среднего специального образования. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил глава Минобразования Игорь Карпенко.

Как отметил министр, вместо колледжей и лицеев в Беларуси появится один вид образовательных учреждений — профессиональные колледжи.


Лукашенко: нам придется менять систему поступления в вузы

По его словам, это делается для того, чтобы люди не путали лицей в профтехобразовании и лицей в общем среднем образовании.

«Исторически лицей был все-таки в системе общего среднего образования, а не профессионального», — сказал он.

Новшество, сообщил министр, будет заложено в новую редакцию Кодекса об образовании.

«Приезжаешь сегодня в районный центр — стоит колледж профессиональный. А напротив него лицей. Наверное, пройдет определенная оптимизация. То есть это не будет механическое соединение двух учреждений образования, мы должны все сбалансированно выстроить: и цифры подготовки, содержание, потребность в тех или иных специалистах на рынке труда в регионах и в целом страны», — сообщил Карпенко.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: специальное образование среднее образование Персона: Игорь Карпенко

Другие материалы на эту тему:

Как айтишники предложили Лукашенко поменять систему образования

Как айтишники предложили Лукашенко поменять систему образования

«Слушайте, полкурса — черви!» Лукашенко снова раздраконил школьные учебники

«Слушайте, полкурса — черви!» Лукашенко снова раздраконил школьные учебники

Что изменится в школах с введением подушевого финансирования

Что изменится в школах с введением подушевого финансирования

Как видят свою работу в школе будущие учителя в Беларуси и Финляндии

Как видят свою работу в школе будущие учителя в Беларуси и Финляндии