Карпенко сообщил о реформе в системе среднего специального образования

В Беларуси ожидается реформа в системе среднего специального образования. Об этом по итогам встречи с Александром Лукашенко заявил глава Минобразования Игорь Карпенко.

Как отметил министр, вместо колледжей и лицеев в Беларуси появится один вид образовательных учреждений — профессиональные колледжи.

По его словам, это делается для того, чтобы люди не путали лицей в профтехобразовании и лицей в общем среднем образовании.

«Исторически лицей был все-таки в системе общего среднего образования, а не профессионального», — сказал он.

Новшество, сообщил министр, будет заложено в новую редакцию Кодекса об образовании.

«Приезжаешь сегодня в районный центр — стоит колледж профессиональный. А напротив него лицей. Наверное, пройдет определенная оптимизация. То есть это не будет механическое соединение двух учреждений образования, мы должны все сбалансированно выстроить: и цифры подготовки, содержание, потребность в тех или иных специалистах на рынке труда в регионах и в целом страны», — сообщил Карпенко.