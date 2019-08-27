В ближайшие годы зарплата учителей не догонит среднюю по стране, — глава Минобразования

Сейчас зарплата учителей составляет 85% от уровня средней заработной планы в стране.

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Как сообщил министр образования Игорь Карпенко 26 августа в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», по итогам семи месяцев текущего года средняя заработная плата учителей составила 901 рубль.

«Мы приняли ряд мер в этом году по повышению зарплаты, — отметил он. — Вместе с тем у нас разработана стратегия выхода зарплаты на уровне 100% от средней по стране, а сегодня наши учителя пока выходят примерно на 85%».

По словам главы Минобразования, «стратегия выхода на этот уровень выработана и принята правительством, Министерство финансов ее поддержало, и в целом ситуация отслеживается».

«Мы в этом направлении двигаемся и до 2025 года должны выйти на полную реализацию этой стратегии», — заявил Карпенко.

Напомним, Александр Лукашенко подчеркнул в ходе доклада министра образования Игоря Карпенко, что «учитель должен получать как минимум среднюю зарплату». Он также заметил, что достойную зарплату должны получать и работники дошкольных учреждений.