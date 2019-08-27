В Беларуси стало больше индивидуальных предпринимателей

По данным Белстата, на 1 августа 2019 года в стране действовало 142,5 тыс. юридических лиц и 253,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой выросло на 0,1%, ИП — на 4,7%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 51.481 (за год их число выросло на 1,3%). В Минской области их было 26.016 (-1,3%), в Брестской — 14.615 (+0,2%), Гомельской — 13.883 (-0,7%), Витебской — 13.084 (+0,02%), Могилевской — 11.999 (+0,3%), Гродненской — 11.421 (-1,1%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 77.788 (за год их количество увеличилось на 3,9%). В Минской области насчитывалось 41.211 ИП (рост на 6,8%), в Брестской — 33.987 (+4,4%), Гомельской — 28.137 (+4,3%), Гродненской — 25.571 (+5,6%), Могилевской — 24.373 (+5,4%), Витебской — 22.325 (+3,5%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,3% общего количества действующих организаций и по сравнению с 1 июля 2018 года снизился на 0,1 процентного пункта.

Из 142,5 тыс. действующих организаций в сфере производства работали 31,8 тыс. организаций (22,3% от общего количества), в сфере услуг — 110,7 тыс. организаций (77,7%).

В 2018 году было зарегистрировано 11.214 юридических лиц и 35.153 ИП. Ликвидировано 11.239 юридических лиц, прекратил свою деятельность 32.091 индивидуальный предприниматель.

Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием народу и Национальному собранию 19 апреля пообещал поддержку производственному малому бизнесу, а не «мелкоте» и «мешочникам».

Глава государства отметил, что «в последнее время в обществе только и слышно: «малый и средний бизнес, малый и средний бизнес». «Но давайте не будем греха таить — к чему иногда приводят наши призывы к развитию малого и среднего бизнеса. К «торбешникам» и «мешочникам», как часто в народе говорят. Нам эта перспектива нужна? Нет!» — заявил он.