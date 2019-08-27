Покупательная способность белорусского экспорта продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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Как отмечается, в январе-июне индекс покупательной способности белорусского экспорта при благоприятных ценовых условиях торговли (ценовой вырос на 0,7%) и уменьшении физических объемов экспортных поставок снизился на 2,5%.

В январе-мае индекс покупательной способности уменьшился на 3% (ценовой — не изменился), январе-апреле — уменьшился на 2% (ценовой — на 0,8%), январе-марте — на 1,9% (1,3%), январе-феврале — на 1,2% (на 1,4%). Это произошло после двухлетнего благоприятного периода роста покупательной способности экспорта.

Как отметили в Белстате, уменьшение стоимостного объема экспорта обусловлено падением средних цен и физических объемов экспортируемых товаров.

Стоимостные объемы импорта уменьшились за счет сокращения средних цен на импортируемые товары.

По сравнению с январем-июнем 2018 года средние цены экспорта снизились на 0,9%, импорта — на 1,6%. Товарная масса экспорта уменьшилась на 3,2%, импорта — увеличилась на 0,3%.

Зафиксировано сокращение физического объема экспорта инвестиционных товаров на 2,4% при снижении цен на 1,1%. Экспорт промежуточных товаров уменьшился на 6,5%, энергетических — на 17,5%, прочих промежуточных товаров — на 0,5%.

Снижение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 0,3%, в том числе цены на энергетические товары снизились на 2,4%. Экспортные цены на потребительские товары снизились на 2,2% при росте экспорта на 2,6%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 0,9% при снижении экспорта на 4,3%. Цены на непродовольственные товары снизились на 6,8%, их экспорт вырос на 13,7%.