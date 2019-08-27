Лукашенко отметил роль Додона в позитивных отношениях Беларуси и Молдовы

/ Политика
Просмотров: 59

По мнению Александра Лукашенко, позиция молдавского президента Игоря Додона во многом способствует укреплению двусторонних отношений с Беларусью.

Додон пообещал научить Лукашенко возделывать виноград

Как сказано в поздравлении коллеги по случаю Дня независимости Молдовы, «многоплановое и плодотворное сотрудничество» между нашими государствами держится на «прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимовыручки».

Лукашенко не сомневается, что отношения будут укрепляться на благо народов двух стран.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Молдова Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Белавиа» начала летать в Кишинев «по многочисленным просьбам»

«Белавиа» начала летать в Кишинев «по многочисленным просьбам»

Минск — Кишинев: на миллиард еще не надружили

Минск — Кишинев: на миллиард еще не надружили

Лукашенко одолжил самолет президенту Молдовы, чтобы тот вернулся домой

Лукашенко одолжил самолет президенту Молдовы, чтобы тот вернулся домой

«Белагро-2017». Как молдавский премьер угощал белорусского вином и сухофруктами

«Белагро-2017». Как молдавский премьер угощал белорусского вином и сухофруктами