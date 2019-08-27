Лукашенко отметил роль Додона в позитивных отношениях Беларуси и Молдовы

По мнению Александра Лукашенко, позиция молдавского президента Игоря Додона во многом способствует укреплению двусторонних отношений с Беларусью.

Как сказано в поздравлении коллеги по случаю Дня независимости Молдовы, «многоплановое и плодотворное сотрудничество» между нашими государствами держится на «прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимовыручки».

Лукашенко не сомневается, что отношения будут укрепляться на благо народов двух стран.