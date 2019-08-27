Стали известны дата и место прощания с Олегом Устиновичем

/ Культура
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Стали известны дата и место прощания с ушедшим из жизни художником и дизайнером Олегом Устиновичем.

Источник: Facebook / Олег Устинович

Как сообщается, проститься с ним можно будет в среду, 28 августа с 13:00 до 15:00 в «Доме Скорби Церемониал» (Минск, переулок Кабушкина, 49 — въезд со стороны улицы Кулешова).

Тело Олега будет кремировано в Минском крематории (Северное кладбище). В связи с этим родственники попросили не приносить венки, корзинки и искусственные цветы.

Будет организован автобус на 18 мест.
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Тэги: белорусские художники белорусские дизайнеры Персона: Олег Устинович Город: Минск

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