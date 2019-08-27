В Беларуси вновь дорожают сигареты

По традиции с начала нового месяца в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет.

По информации Министерства по налогам и сборам, с 1 сентября повысится в цене как отечественная, так и импортная продукция.

Так, в частности, новые цены будут следующими:

Pall Mall Demi Purple — 2 руб. 5 коп.;

Monte Carlo Evo Summer Impulse — 2 руб. 10 коп.;

Camel Compact Аctivate Ruby — 2 руб. 20 коп.;

Camel Compact, Camel Compact Activate — 2 руб. 30 коп.;

Winston XS Sparkling Mix — 2 руб. 90 коп.;

Davidoff — 3 руб. 50 коп.

Напомним, ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн и Копенгагенского университета на основании длительного исследования сделали выводы, которые могут порадовать курильщиков.

С 27 июля в Беларуси начали действовать очередные ограничения для курильщиков.