В Беларуси вновь дорожают сигареты
По традиции с начала нового месяца в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет.
По информации Министерства по налогам и сборам, с 1 сентября повысится в цене как отечественная, так и импортная продукция.
Так, в частности, новые цены будут следующими:
- Pall Mall Demi Purple — 2 руб. 5 коп.;
- Monte Carlo Evo Summer Impulse — 2 руб. 10 коп.;
- Camel Compact Аctivate Ruby — 2 руб. 20 коп.;
- Camel Compact, Camel Compact Activate — 2 руб. 30 коп.;
- Winston XS Sparkling Mix — 2 руб. 90 коп.;
- Davidoff — 3 руб. 50 коп.
Напомним, ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн и Копенгагенского университета на основании длительного исследования сделали выводы, которые могут порадовать курильщиков.
С 27 июля в Беларуси начали действовать очередные ограничения для курильщиков.