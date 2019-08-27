В Херне из-за сбежавшей кобры эвакуировали жителей четырех домов
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Настоящий переполох произошел на днях в немецком Херне (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
Из-за сбежавшей кобры экстренные службы эвакуировали четыре дома.
Как сообщается, 30 человек были размещены у друзей и родственников, а также в городском приюте.
Специалисты в квартирах домов рассыпали муку, чтобы по следам змеи найти ее. По той же причине на пол была нанесена двухсторонняя липкая лента.
Змея сбежала от владельца. Не исключено, что сейчас она находится вне дома. Поэтому в радиусе 500 метров вокруг дома необходима особая осторожность.
На поиски кобры брошена полиция, пишет