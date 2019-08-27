Совмин утвердил Стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

Постановлением правительства утверждена Стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе Совмина, предусмотрены ключевые организационные моменты по созданию и реализации национальной системы обращения с ОЯТ.

Специалисты, работавшие над документом, использовали международный опыт.

Координировать работы по реализации Стратегии будет Министерство энергетики.

Напомним, по мнению первого руководителя независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса, строительство Островецкой АЭС в Беларуси — это «явный план Кремля, показывающий враждебность в отношении не только Литвы, но и всего Евросоюза».