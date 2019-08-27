Совмин утвердил Стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

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Постановлением правительства утверждена Стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе Совмина, предусмотрены ключевые организационные моменты по созданию и реализации национальной системы обращения с ОЯТ.

Специалисты, работавшие над документом, использовали международный опыт.

Координировать работы по реализации Стратегии будет Министерство энергетики.

Напомним, по мнению первого руководителя независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса, строительство Островецкой АЭС в Беларуси — это «явный план Кремля, показывающий враждебность в отношении не только Литвы, но и всего Евросоюза».

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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