Депутат Наумович: в парламенте много сторонников сохранения смертной казни

Каждая страна в вопросе смертной казни идет своим путем и со своей скоростью, заявил руководитель парламентской рабочей группы по изучению смертной казни как инструмента наказания депутат Палаты представителей Андрей Наумович на конференции «Общественное мнение и смертная казнь» 27 августа в Минске.

Форум организован рабочей группой Национального собрания по изучению проблематики смертной казни совместно с Советом Европы. В нем участвуют белорусские парламентарии, представители секретариата Совета Европы, госорганов и организаций, структур гражданского общества и эксперты.

Наумович напомнил, что одним из пунктов утвержденного правительством национального плана по правам человека на 2016-2019 годы предусмотрено изучение международных тенденций в вопросе применения смертной казни.

«Тенденции эти, однако, не так однозначны, как может показаться на первый взгляд, — сказал парламентарий. — С одной стороны, количество государств мира, отказавшихся от смертной казни, непрерывно растет: по данным ООН, в настоящее время около 160 стран не используют высшую меру наказания. С другой стороны, месяц назад Министерство юстиции США заявило о возобновлении практики применения смертной казни на федеральном уровне. Даже в некоторых государствах — участниках Совета Европы звучат призывы политиков и должностных лиц о восстановлении смертной казни».

«В ходе встреч с зарубежными коллегами я часто слышал, что белорусским властям — президенту или парламенту — нужно проявить политическую волю и ввести мораторий на смертную казнь, невзирая на позицию общества. Глава государства четко и ясно неоднократно обозначил свою позицию: он не может пойти против общественного мнения, выраженного в ходе референдума 1996 года», — заявил Наумович.

По его словам, ставить вопрос об отмене смертной казни перед парламентом рискованно, поскольку среди депутатов достаточно много сторонников сохранения высшей меры наказания. Наумович подчеркнул, что, если по результатам парламентских слушаний будет принято решение о нецелесообразности отмены смертной казни, «данный вопрос будет отложен на долгие годы». «А если есть такой риск, то лучше воздержаться от постановки данного вопроса на обсуждение парламентом», — считает он.

Аналогичный риск, по словам Наумовича, существует и в случае проведения референдума по вопросу о применении смертной казни. Депутат утверждает, что все проведенные за последние годы социологические опросы показывают, что «большинство респондентов выступает за сохранение смертной казни».

«Каждая страна в вопросе смертной казни идет своим путем и со своей скоростью. Поэтому считаю необходимым набраться терпения и пускай медленно, но уверенно двигаться по пути отмены смертной казни, работая с общественным мнением», — сказал парламентарий.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в Беларуси был приведен в исполнение как минимум один смертный приговор.