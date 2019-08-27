Лукашенко недоволен работой по подготовке законопроектов

По мнению Александра Лукашенко к подготовке нормативно-правовых актов эксперты должны подходить более серьезно. Об этом он заявил во время доклада первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника.

Глава государства отметил, что необходимо избегать «частого обращения к указам президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства». Тем более, подчеркнул он, когда это происходит за короткий промежуток времени.

«Если мы, образно говоря, вчера приняли нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, декреты президента, указы, а через год-два начинаем корректировать эти нормативные правовые акты, это говорит о том, что на экспертном уровне и на уровне подготовки этих законопроектов работа организована слабо», — заметил он.

Лукашенко считает, что необходимо принимать нормативно-правовые акты, способные работать как минимум на протяжении пяти лет.

А корректировкой заниматься только в исключительных случаях.