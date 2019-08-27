Либеральнее белорусской системы лицензирования нет ни в одной стране мира, — Лукашенко

Александр Лукашенко считает, что за последнее время власти пошли на большие шаги по либерализации экономики в части регистрации бизнеса.

Касаясь темы лицензирования отдельных видов деятельности (Совмин разработал проект указа), Лукашенко заявил, что «мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений».

Он утверждает, что не знает, какие направления в Беларуси требуют получния специального разрешения.

«У нас либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована», —заметил глава государства на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником.