Либеральнее белорусской системы лицензирования нет ни в одной стране мира, — Лукашенко

/ Экономика
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Александр Лукашенко считает, что за последнее время власти пошли на большие шаги по либерализации экономики в части регистрации бизнеса.


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Касаясь темы лицензирования отдельных видов деятельности (Совмин разработал проект указа), Лукашенко заявил, что «мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений».

Он утверждает, что не знает, какие направления в Беларуси требуют получния специального разрешения.

«У нас либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована», —заметил глава государства на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником.
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Тэги: бизнес либерализация лицензирование Персона: Александр Лукашенко

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