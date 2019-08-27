В Беларуси повысят тарифную ставку первого разряда

В Беларуси с первого сентября вырастет тарифная ставка первого разряда.

Увеличение составит 12,6% (до 41 рубля), сообщил во вторник, 27 августа, первый вице-премьер правительства Беларуси Александр Турчин.

Он подчеркнул, что на эти цели пойдут деньги, которые были сэкономлены от проведения II Европейских игр, а это, по его словам, почти 100 млн рублей.

Всего, отметил чиновник, в этом году на повышение тарифной ставки первого разряда будет направлено 300 млн рублей.

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, постановлением Совета министров от 1 апреля 2019 года № 214 установлена в 36 рублей 40 копеек. Документ вступил в силу 1 мая.

Республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников бюджетных организаций в соответствии с установленной настоящим постановлением тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами единой тарифной сетки работников (ЕТС) с учетом корректирующих коэффициентов и ежемесячных дифференцированных доплат.

Уровень оплаты труда для конкретных профессионально-квалификационных групп работников определяется республиканскими тарифами оплаты труда. Согласно ЕТС каждой профессии и квалификации в рамках этой профессии присвоены свои разряды, от них зависят соответствующие коэффициенты. Тарифная ставка первого разряда — это начальная точка, от которой вычисляют размер заработной платы каждого разряда.