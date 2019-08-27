В Беларуси могут появиться собственные лоукостеры

/ Экономика
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В Беларуси могут появиться отечественные лоукостеры. Заинтересованные стороны уже начали проработку этого вопроса.

Ведутся переговоры на эту тему и с российскими авиаперевозчиками, которые убеждают белорусских партнеров в том, что низкобюджетный сегмент авиаперелетов важен не только в социальном плане. Утверждается, что это еще и прибыльный бизнес.

Представители Минтранса ранее отмечали, что заинтересованы в появлении лоукостеровов в областных городах, — сообщает ОНТ.

Напомним, в мае стало известно, что венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air рассматривает возможность открытия регулярных рейсов из Гродно. Также в мае обсуждалась возможность прихода в город на Немане лоукост-авиакомпаний из Нидерландов.
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Тэги: лоукостер

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