Сельчанин угнал в Минске машину службы доставки

Житель Воложинского района дергал ручки в припаркованных авто и одна из дверей поддалась.

Источник: sudexpert.gov.by

По информации ГУВД Мингорисполкома, 51-летний сельчанин находился в Минске по делам и поздно освободился. Он решил переночевать в чужом автомобиле. Когда у него получилось проникнуть внутрь одного из них, который принадлежал службе доставки, он не ограничился ночевкой, а поехал домой.

Супруга угонщика заставила его признаться в содеянном и вернуть транспорт. Правоохранители к тому моменту уже установили его местонахождение. Курьер сообщил в милицию, что оставил ключи в салоне.