Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда

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Принимая с докладом первого вице-премьера Александра Турчина и вице-премьера Владимира Дворника, Александр Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций.

Как сообщает пресс-служба президента, с 1 сентября ставка первого разряда будет повышена на 12,6% — с 36,4 до 41 рубля. По расчетам правительства, такое повышение при сохранении средней заработной платы по стране на уровне 1055 рублей позволит выполнить поручение главы государства, согласно которому заработки бюджетников должны быть на уровне 80% к средней зарплате.


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В целом на повышение оплаты труда бюджетников до конца этого года будет направлено дополнительно 300 млн рублей. Часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки ко II Европейским играм. В бюджете остались неиспользованными 94 млн рублей, сообщает пресс-служба. По поручению президента, 80 млн из этой суммы будут потрачены на повышение зарплаты в бюджетной сфере, а оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года.
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Тэги: средняя зарплата доходы белорусов ставка первого разряда Персона: Александр Турчин Владимир Дворник

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