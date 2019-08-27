Генсек ООН передумал лететь в Минск и отправил своего зама
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не прилетит в Минск на следующей неделе, как планировал ранее. Вместо него Беларусь посетит глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.
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Ранее МИД сообщал, что Антониу Гутерриш впервые прилетит в Беларусь для участия в международной конференции по борьбе с терроризмом, которая будет проходить 3-4 сентября.
Мероприятие, среди прочих, посетит руководство ОБСЕ и Управления ООН по наркотикам и преступности.