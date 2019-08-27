Видеофакт. Микроавтобус сбил мотоциклиста на Немиге и скрылся

Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen Crafter.

По информации ГУВД Мингорисполкома, авария произошла в 12-м часу дня 19 августа возле дома №3 по улице Немига. Водитель пассажирского микроавтобуса темного цвета двигался со стороны ул. Городской Вал и сбил попутно ехавшего мотоциклиста на Harley Davidson FLHR.

Водитель микроавтобуса вышел из авто, визуально оценил произошедшее и уехал. Его личность не установлена.

Госавтоинспекция просит очевидцев позвонить по телефонам: 8017-239-30-14, 8029-115-48-76 (отдел дознания), 8017-222-17-17 (дежурная часть ГАИ).